Vereadores de Dourados retomam trabalhos com duas sessões ordinárias na semana

Por conta da semana do carnaval, a segunda sessão ordinária foi antecipada para a quarta-feira, 7

Passado o recesso parlamentar, a Câmara de Dourados retoma os trabalhos em plenário a partir de segunda-feira, 5 de fevereiro.

Uma sessão solene, às 15 horas, com a presença do prefeito Alan Guedes (PP) e outras autoridades, abrirá oficialmente o ano legislativo, o último da atual legislatura.

Além da mensagem do chefe do executivo, haverá ato ecumênico, com o pastor Marcos Camargo Clemente, da Comunidade Batista da Paz.

Em seguida, os vereadores participam da primeira reunião ordinária da quarta sessão legislativa. Além das proposições dos vereadores, deve ser apresentada a formação das comissões permanentes da Casa de Leis.

Na quarta-feira (07), a partir das 9 horas, acontecerá a 2ª sessão ordinária, antecipada do dia 12, véspera da terça-feira de carnaval.

Trabalho

O presidente Laudir Munaretto (MDB) acredita que o fato de este ser um ano de eleições municipais não deve interferir no ritmo de trabalho dos vereadores, que, além das atividades de seus gabinetes, elaboração de projetos de leis, requerimentos e indicações, certamente deverão dedicar um tempo à busca de renovar seus mandatos.

“Com certeza, as eleições de outubro não irão interferir no trabalho legislativo. Sempre há questões que requerem certa urgência e assim deverão ser tratadas, com prioridade, pelos 19 vereadores. Precisamos avançar, sempre”, pontua Laudir, sem, no entanto, ignorar a importância do processo eleitoral para o fortalecimento da democracia. “A população deve participar, acompanhar as sessões na Casa do Povo”, convoca o presidente.