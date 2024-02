Vereadora Kamila Alvarenga visa inclusão e faz projetos para autistas e deficientes auditivos  

A Vereadora Kamila Alvarenga, apresentou na sessão ordinária desta terça-feira, 6 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Secretaria Municipal de Administração, estudos técnicos para a viabilidade da implantação de intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS em todo e qualquer evento artístico, cultural e social, público ou privado.

A parlamentar justificou o pedido explicando que “esta proposição dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de um intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), em todos os eventos do Município de Ponta Porã. A presença de um intérprete de Libras em todos os eventos realizados pelo Município é um passo importante para viabilizar a integração das pessoas surdas ou com deficiência auditiva e vai ao encontro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante à pessoa com deficiência o direito a bens culturais em formato acessível”.

A indicação contendo o pedido foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Governo Fábio Caffarena e à Secretária de Administração Dulce Manosso.

Kamila Alvarenga também apresentou indicação, solicitando ao Prefeito Eduardo Campos e à Secretária de Educação Mirtha Landolfi estudos técnicos para a viabilidade de implementação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, de um Curso de Formação Profissional voltado para a Atuação Educacional com pessoas que apresentam Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

Ela argumentou que “o pedido visa destacar a importância de intervenções precoces no desenvolvimento de indivíduos com TEA e a necessidade de capacitar profissionais da educação, o curso visa proporcionar conhecimentos específicos para lidar com as particularidades do transtorno, contribuindo para uma atuação mais eficaz na educação de pessoas com TEA.”, declarou Kamila Alvarenga, justificando o pedido.