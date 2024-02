Dourados terá plantão de vacinação contra a dengue durante o carnaval

Sala de vacinação do PAM irá atender em horário especial para toda população

A Prefeitura Municipal já está com o ‘Bloquinho da Vacina’ pronto para imunizar os moradores de Dourados contra a dengue e, também, contra a Covid-19, nesses dias de carnaval.

Apesar do decreto municipal de Ponto Facultativo, o plantão de vacinação segue nos dias de folia com horários especiais para atender a população, na Sala de Vacinação do PAM (Pronto Atendimento Médico), na região do bairro Vila Industrial.

No sábado, 10 de fevereiro, as doses serão aplicadas das 8h às 17h, enquanto que nos dias 12 e 13 de fevereiro a vacinação acontece das 14h às 18h e, por fim, no dia 14 de fevereiro, das 14h às 19h.

Podem tomar a vacina contra a dengue pessoas entre 4 e 59 anos, o esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.

A Sala de Vacinação do PAM fica à rua Dr. Vanilton Finamore, 289 – Vila Industrial. Vale destacar que mesmo com o decreto de ponto facultativo, a Farmácia do PAM também irá atender normalmente durante o período.