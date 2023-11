Vereadora Kamila Alvarenga quer um Comitê Multissetorial para discutir primeira infância

A Vereadora Kamila Alvarenga, apresentou na sessão ordinária de 14 de novembro em que pede a implantação de um Comitê Intersetorial criado através de Decreto Municipal visando a construção de um PMPI – Plano Municipal Pela Primeira Infância.

A parlamentar justificou o pedido ao explicar que “dito pedido se faz necessário, pois o Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) é o instrumento político e técnico que preconiza a intersetorialidade, a pluralidade de ideias e a construção coletiva que devem ser questões inegociáveis para a formação do Comitê, consolidando o atendimento aos direitos da criança na Primeira Infância e a decisão política do Poder Executivo Municipal confirma o seu compromisso com o futuro e a prosperidade dos munícipes”.

A indicação contendo o pedido foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e à Secretária Municipal de Educação Mirta Salinas e à Secretária de Assistência Social Vera Oliveira.

Boliche

Kamila Alvarenga também apresentou indicação, para solicitar ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso, a construção de uma Pista de Boliche para atender os idosos da Associação Clube da Melhor Idade do Distrito de Nova Itamarati.

Ela argumentou que “A Associação de Clube da Melhor Idade do Distrito Nova Itamarati desempenha um papel importante, oportunizando aos idosos sua participação na vida comunitária, promovendo o bem estar, envelhecimento saudável à aproximadamente cem idosos. A Pista de Boliche é de suma importância pois, contribui para o desenvolvimento da coordenação motora e da integração social, além de proporcionar um momento de entretenimento e prazer,” declarou Kamila Alvarenga, justificando o pedido.