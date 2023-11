HU-UFGD é convidado a integrar o Ecossistema de Inovação de Dourados

Trata-se de um polo tecnológico criado com o objetivo de promover o desenvolvimento local e o fomento à inovação

Na última segunda-feira (13), representantes do Setor de Gestão da Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), filiado à Rede Ebserh, Éllen Daiane Biavatti de Oliveira Algeri, Rita de Cássia Dorácio Mendes e Lillian dias Castilho Siqueirra estiveram reunidos no Centro de Pesquisa do hospital, com membros da governança do Ecossistema de Inovação de Dourados, Adriana Ferreira Flores -representante da IPEGE, Vera Luci de Almeida e Jane Corrêa S. Almeida – representantes da UFGD, Fabio dos Santos Barros – representando a UEMS.

Durante a reunião, o HU-UFGD foi convidado a integrar o Ecossistema de Inovação de Dourados e fazer parte da governança. Esse será um passo importantíssimo para o fomento da cultura de inovação não só dentro do hospital universitário, como no seu entorno.

Um ecossistema de inovação é um conjunto formado por diferentes agentes (empresas, universidades, startups, parques tecnológicos, hubs de inovação, governo e órgãos públicos) que se aliam para promover um ambiente que favoreça à inovação.

O ecossistema de inovação está bastante vinculado com a inovação aberta, que consiste em uma abordagem mais participativa e descentralizada do processo de inovação, com envolvimento de partes externas à organização.

“Fazer parte de um ecossistema de inovação faz com que o processo de inovação ganhe reforços e eficácia. O contato com diferentes entes permite uma troca de percepções e experiências que abre portas para que os profissionais envolvidos alcancem um nível de capacitação cada vez mais alto. Além disso, estar em um local inovador que estimula o aprendizado é muito importante tanto para a comunidade local quanto para os usuários. Quanto mais avançado é o polo tecnológico, mais beneficiado é o local à sua volta”, explica Ellen, Chefe da Unidade de Gestão da Inovação Tecnológica em Saúde.

O Ecossistema de Inovação de Dourados é um polo tecnológico criado com o objetivo de promover o desenvolvimento local e o fomento à inovação. Em Dourados, ele é composto pelas instituições Aceleradora Inova Unigran, Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), EcoInova, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Performance Engenharia e Gestão Empresarial (iPEGE), Sindicato Rural, Sebrae, Senai, Sesi, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e UNIGRAN.

Sobre a Rede Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.