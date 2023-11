Vereador Waldecir Fernandes quer asfalto no Jardim Panambi e lixeiras no Horto Florestal

Waldecir Fernandes fez importantes pedidos em favor do bem-estar da população de nossa cidade. Na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores, o Vereador apresentou indicação ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso para pedir que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Panambi, do bairro Jardim Panambi.

Ele explicou que a conclusão da pavimentação se faz necessário pois as ruas encontram-se em estado intransitável, os moradores sofrem constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no período de estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a trafegabilidade.

Outro motivo é oferecer melhores condições de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local.

Horto

Waldecir ainda encaminhou pedido ao Prefeito Eduardo Campos e à Secretária de Meio Ambiente Thalita Antunes Klais para pedir instalação de Lixeiras Coloridas com placas de identificação para coleta de Materiais Recicláveis no Horto Florestal.

No corpo do justificativa Waldecir explicitou: “A conscientização da reciclagem do lixo é uma forma de promover e incentivar o desenvolvimento sustentável do Município de Ponta Porã, além de proporcionar a proteção ao meio ambiente da cidade, incentivando o processo de conscientização dos munícipes.”