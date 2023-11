Quase 300 alunos da Reme participam do “Café com o Prefeito” no Centro de Convenções

Evento faz parte do 2º RemeFest e foi maior que a edição do ano passado

Alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino) participaram, nesta sexta-feira (17), de um dos eventos mais esperados do 2º RemeFest, o “Café da Manhã com o Prefeito”. Cerca de 300 crianças de quase todas as unidades de ensino participaram no evento no Centro de Convenções de Dourados Antônio Tonani, preparado com brinquedos para muita diversão durante toda a manhã.

Neste ano, o encontro com o prefeito Alan Guedes foi ainda maior do realizado em 2022. Em vez de dois como no ano passado, quatro representantes de cada escola participaram, crianças atendidas desde o maternal nos CEIM’s (Centro de Educação Infantil Municipal) até alunos que fazem o EJA (Educação para Jovens e Adultos).

A festa foi grande entre os alunos, que, além do café da manhã, com muito suco e frutas, alimentos mais indicados para as altas temperaturas, as crianças puderam ainda se divertir nos brinquedos montados no espaço externo do Centro de Convenções, tudo com pipoca, algodão doce e muito picolé, para ajudar a refrescar.

“Hoje foi mais um dia especial no RemeFest que movimenta os alunos durante todo esse mês. Encontrar estudantes de diversas idades e compartilhar esses momentos é gratificante. Só posso agradecer a cada família que nos confia a educação dessas crianças, como também os professores e servidores da Semed que organiza toda essa festa”, destaca Alan Guedes.

O prefeito cumprimentou os alunos e tirou diversas fotos, sempre acompanhado da secretária municipal de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes. “É uma imensa satisfação proporcionar esse momento para os nossos alunos. Nos enche de alegria e renova a energia para seguir com esse trabalho com toda a equipe e professores de cada unidade”, completa Ana Paula.