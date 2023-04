Vacinação contra Influenza começa nesta segunda-feira em Dourados

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) antecipou a vacinação contra a Influenza em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Oficialmente, a 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza tem início em 10 de abril e o Ministério da Saúde enviou a primeira remessa com 92 mil doses do imunizante. Em Dourados, as vacinas estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde e na Sala de Vacinação do PAM a partir desta segunda-feira (3).

A decisão de liberar a aplicação das vacinas em todo o foi tomada devido ao aumento de casos de doenças respiratórias registrados em diversos municípios. Segundo a SES/MS, até o momento, 63 municípios fizeram a retirada das doses do imunizante contra a Influenza na Rede Frio da Ceve (Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica), o que significa que 143.260 mil doses da vacina já foram entregues aos municípios.

Segundo o gerente do Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), Edvan Marcelo Marques, a vacinação contra influenza começa na próxima segunda-feira em Dourados para que todas as UBSs sejam abastecidas com as novas doses. “De acordo com a programação da SES, vamos retirar as doses reservadas para o município nos próximos dias e depois fazer a logística para que cheguem em todos os pontos da cidade e nos distritos”.

Edvan explica que este ano o Ministério da Saúde abriu a vacinação para todos os públicos, começando com os grupos prioritários. “Nesta primeira fase serão vacinados os mais vulneráveis, mas a expectativa é que nas próximas semanas a vacinação seja liberada para todas as pessoas”, completa.

Quem pode se vacinar?

Idosos com 60 anos ou mais; Trabalhadores da saúde; Crianças (6 meses a menores de seis anos; Gestantes; Puérperas; Povos Indígenas; Professores; Pessoas com deficiência permanente; Caminhoneiros; Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso; Trabalhadores portuário; Forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; Funcionários do sistema de privação de liberdade; População privada de liberdade com mais de 18 anos de idade; Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.