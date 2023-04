‘Ainda estou vivo’, disse Papa Francisco ao receber alta de hospital

Religioso participará da celebração do Domingo de Ramos

O papa Francisco recebeu alta do hospital Policlínico Gemelli, em Roma, na manhã deste sábado (1°) e já retornou ao Vaticano. “Ainda estou vivo”, brincou ele ao deixar o centro médico.

O religioso estava internado desde a última quarta-feira (29), quando passou mal na Casa Santa Marta, para tratar uma bronquite infecciosa. “Hoje de manhã, sábado, 1º de abril, o papa Francisco recebeu alta do Hospital Universitário A. Gemelli.

Antes de deixar as instalações, o Santo Padre saudou o reitor da Universidade Católica, Franco Anelli, com seus colaboradores mais próximos, o diretor geral do Policlínico, Marco Elefanti, o assistente eclesiástico geral da Universidade Católica, monsenhor Claudio Giuliodori, e a equipe dos médicos e agentes de saúde que o assistiram nestes dias”, informou uma nota divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé.

Ao deixar o hospital, o argentino desceu do carro apoiado em uma bengala, mas de pé e passou alguns minutos conversando com os jornalistas presentes no local. “Só me senti mal, mas não tive medo”, declarou o Papa, que confirmou que “amanhã celebrarei o Domingo de Ramos”.

O líder da Igreja Católica também abraçou um casal de pais que perderam a filha ontem à noite e parou para rezar com eles. “Você nem ficou no hospital”, observaram os repórteres. Francisco então disse: “Viu que confusão? Lembro-me de uma coisa que um velho mais velho que eu me disse, ‘eu vi a morte chegando’, é feio hein”, brincou.

O Santo Padre ainda continuou ironizando sobre sua saúde e a mobilização da imprensa. “Eu segui nos jornais”, disse ele.

“Escrevemos bem?”, perguntaram os repórteres. “Sim, sim, bravo, obrigado por seus serviços”, respondeu. Durante sua internação, Jorge Bergoglio chegou a comer pizza com a equipe médica e seguranças na noite de quinta-feira (30) e a visitar o centro oncológico pediátrico do hospital, além de batizar um recém-nascido.

Por fim, ele falou mais uma vez sobre sua experiência no hospital e explicou que sentiu “muita ternura”. “Ser enfermeira, ser médica, ser pessoal de saúde, há muita ternura com os doentes. Sabe, os doentes são caprichosos, todos. Admiro muito as pessoas que trabalham aqui, médicos, enfermeiros, tenho visto como cuidam com carinho das crianças”, acrescentou ele, referindo-se também à criança que batizou ontem.

“Obrigado pelo serviço, agora vou dormir quatro dias”, brincou novamente. Francisco, 86 anos, já está no Vaticano, onde amanhã (2) presidirá a missa de Domingo de Ramos, cerimônia que dá início as celebrações da Semana Santa, na Praça São Pedro.

