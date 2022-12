Último dia para concorrer aos R$ 500 milhões da Mega da Virada

Apostas podem ser registradas até as 17h deste sábado (31/12)

As apostas para a Mega da Virada, concurso 2.550 da modalidade, podem ser realizadas até as 17h deste sábado (31/12). O prêmio, estimado em R$ 500 milhões, é o maior da história das Loterias CAIXA. O sorteio será realizado em um estúdio de TV aberta e transmitido por diversas emissoras a partir das 20h de sábado.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas nas mais de 13 mil unidades lotéricas espalhadas pelo Brasil, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android. Os clientes do banco também podem fazer as apostas pelo Internet Banking CAIXA. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o prêmio na Poupança da CAIXA, receberá R$ 3,4 milhões em rendimentos no primeiro mês. Se o ganhador optar por investir os recursos, pode montar uma rede de postos de combustíveis composta por 350 unidades ou, ainda, abrir mais de 5.000 franquias de algumas das principais marcas do país.

O concurso especial de fim de ano não acumula. Se não houver apostas vencedoras de seis números, o valor é dividido entre os acertadores das demais faixas de premiação.