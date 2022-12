Show pirotécnico e sorteio de prêmios marcam noite da virada em Caarapó

A chegada do ano-novo será marcada por uma série de atividades previstas para ocorrerem na Praça Central de Caarapó na noite deste sábado, último dia de 2022. Um grande público é esperado para a noite festiva, que costuma reunir famílias e amigos, lotando o ambiente, como se viu em anos anteriores.

Neste ano, as atividades terão início por volta das 21h, com o sorteio dos prêmios da campanha de vendas da Associação Comercial e Empresarial de Caarapó (Acec), realizada com apoio da prefeitura. Em seguida, serão sorteados os prêmios da campanha IPTU Premiado 2022, promovida pela administração municipal de Caarapó, que tem como premiação um automóvel zero km, três motocicletas novas e um aparelho de TV.

Antes da virada, haverá um rápido pronunciamento das autoridades municipais representantes dos poderes Executivo e Legislativo locais, como é praxe nos eventos dessa natureza em Caarapó. Em seguida, exatamente à meia noite, será realizada a queima de fogos, baseada no pátio da prefeitura, mas acompanhada a partir da Praça Central. A administração municipal promete um grande show de cores e luzes, com o objetivo de saudar o ano de 2023, “que chega trazendo esperança de dias melhores para a população de Caarapó”, avalia o prefeito André Nezzi.

Aprovação popular

O prefeito André Nezzi fecha o segundo ano do seu segundo mandato com números mais que expressivos em relação à aprovação do seu mandato. Segundo pesquisa de opinião realizada no mês de novembro, 94,7% da população de Caarapó aprovam o governo municipal, segundo o Instituto de Pesquisa IPR, que entrevistou 400 pessoas no município no mês passado.

Sobre a avaliação do seu mandato, André Nezzi pontua: “Agradeço a população por me confiar a condução dos destinos do nosso município, contribuindo para a construção de uma nova história de prosperidade para Caarapó e a nossa gente”. O prefeito de Caarapó afirma ainda que, em 2023, seguirá com a mesma disposição em administrar o município no sentido de promover o desenvolvimento do município, realizando obras e serviços que gerem bem-estar a toda a população. “Com o apoio da Câmara de Vereadores, do nosso secretariado e do conjunto de servidores municipais, certamente vamos conseguir construir juntos a nova história de prosperidade que idealizamos para o nosso município”, destacou o dirigente caarapoense, que diz ainda esperar continuar contando com o apoio da população caarapoense para continuar enfrentando os desafios que a administração municipal impõe.