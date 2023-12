UFGD divulga resultado preliminar do Vestibular para a Licenciatura em Letras-Libras EaD

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou nesta segunda-feira (11/12) o resultado preliminar do Vestibular para a Licenciatura em Letras-Libras (Língua Brasileira de Sinais) na modalidade de educação a distância (EaD). A listagem está organizada em ordem alfabética e inclui a nota da redação e as classificações pela ampla concorrência e pela reserva de vagas.

Aqueles que desejarem contestar sobre o resultado preliminar devem apresentar o requerimento de recurso até as 17h desta quarta-feira (13/11), devidamente fundamentado, por meio da Área do Candidato (https://selecao.ufgd.edu.br). Os passos são os seguintes: ir em “Recurso”, clicar nas opções “Novo Recurso” e “Tipo de recurso” (Resultado Preliminar), fundamentar e salvar. Caso julgar necessário, anexar documentos e, para finalizar, clicar em “Enviar”.

Sobre o curso

O objetivo do curso é formar professores de Libras, tanto surdos quanto ouvintes, para atuarem no ensino das educações básica e superior. A prioridade na ocupação das vagas é dada aos candidatos surdos. A comprovação dessa condição é feita na hora da matrícula, mediante a apresentação de laudo médico com o resultado do exame de audiometria.

No entanto, as vagas remanescentes podem ser ocupadas por pessoas ouvintes, em duas formas de ingresso: ampla concorrência e reserva de vagas. A reserva de vagas envolve aproximadamente metade das vagas e é preenchida por quem cursou todo o ensino médio em escola pública. Os critérios para distribuição são a renda familiar, a cor e a raça – de acordo com a proporção de negros (pretos e pardos) e indígenas do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) [51,95%] – e a proporção de pessoas com deficiência, também segundo o censo do IBGE [21,48%].

Links e contato

Página oficial do PSV Letras-Libras (LICEaD) 2024 da UFGD.

Informações sobre o curso na seção Licenciatura em Letras-Libras

E-mail: cs.libras@ufgd.edu.br