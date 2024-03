Uefa detalha novo formato da Liga dos Campeões, que não terá mais fase de grupos

36 times se enfrentarão em formato de liga na próxima temporata. Clubes serão divididos em quatro potes, e cada equipe terá oito confrontos, definidos através de sorteio

O novo formato da Liga dos Campeões, a ser implementado a partir da próxima temporada, foi detalhado nesta segunda-feira pela UEFA. Segundo a entidade novo formato promete revolucionar a história da Champions. Segundo o próprio vídeo de divulgação, as mudanças representarão uma ‘nova era’ no futebol europeu. As informações são do Lance!.

O que vai mudar na Champions League?

A primeira e mais brutal mudança é a extinção do formato da primeira fase atual, que divide 32 clubes em oito grupos de quatro, que se enfrentam pelas duas primeiras vagas de cada grupo. Primeiramente, a nova Champions terá 36 times e a primeira fase ocorrerá em formato de liga, com todos disputando em uma mesma tabela.

Cada time será colocado em ‘potes’ com outros oito clubes. Serão nove confrontos ao todo, contra dois integrantes de cada grupo (ida e volta) que valem para a classificação geral. Ao final da fase, os oito primeiros times se classificam para as oitavas do mata-mata de forma direta.

Da posição 9 até 24, os times se enfrentarão em formato de playoffs para decidir as outras oito vagas nas oitavas. A partir do 25º colocado, os times são eliminados de forma direta de todas as competições.

Com o mata-mata, além da fase de playoffs anterior, nada mudou. Na Liga Europa, competição de escalão inferior, as mudanças são exatamente iguais. Já na Conference League, a única diferença é que os clubes terão seis confrontos na primeira fase, e não oito.

Como serão distribuídas as vagas restantes?

Primeira vaga: a vaga irá para o clube que se classificar em terceiro na federação que ocupar a quinta posição da lista de acesso (definida pelo ranking de clubes da Uefa)

Segunda vaga: vaga concedida a um campeão nacional a ser decidido. A decisão vai ampliar o número de quatro para cinco campeões nacionais na primeira fase da Champions.

Terceira e quarta vaga: vagas concedidas às federações com melhor desempenho coletivo de clubes na temporada anterior.