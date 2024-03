Concurso de Grafite valoriza expressão artística e dá novo colorido à Praça do Parque Alvorada

Primeira edição do Giro Cultural teve concurso de Grafite e de Skate

O último sábado (02/3) foi marcado pela realização da primeira edição do Giro Cultural, evento da Prefeitura de Dourados, através da Semc (Secretaria Municipal de Cultura) e Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) que leva entretenimento, apresentações culturais, música, dança e muito mais, gratuitamente para a população. Entre as atrações, o Concurso de Grafite foi destaque no evento.

Ao longo do dia, os artistas coloriram a pista de skate e os muros da Praça do Parque Alvorada. Os desenhos feitos para participar do concurso, agora também ficam como um presente à comunidade, com elementos que trazem à tona a cultura, elementos regionais e a beleza de Dourados.

“O Giro Cultural tem essa característica de espaço para todas as expressões culturais e artísticas. Os desenhos que vimos nesse primeiro concurso ficaram lindo, trouxeram mais vida e representatividade para a Praça. Nossos artistas estão de parabéns”, destaca o prefeito de Dourados, Alan Guedes.

Os artistas premiados foram Stepanny em 3°, Antônio em 2° e Aline em 1° lugar.

Além do Concurso de Grafite, outra atração movimentou o Giro Cultural nesta primeira edição, o Concurso de Skate reuniu centenas de atletas, que divertiram a população com manobras radicais, talento e adrenalina.

Na categoria Iniciante, foram premiados Cezinha em 3° lugar, Labriza em 2° e Eduardo Dudu em 1° lugar.

Já na categoria Amador, o 3° lugar ficou com Antônio Martins, Deyvid Ramires em 2° e o atleta nascido em Dourados e que hoje reside em Campo Grande, André Souza, em 1° lugar.

O Giro Cultural é realizado mensalmente, sempre em uma praça de diferentes bairros de Dourados.