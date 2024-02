Traficante foge da PMR e abandona quase meio milhão em drogas em HB20

Traficante conseguiu despistar a PMR e abandonou um HB20 com cerca de R$ 482 mil em tabletes de maconha

Equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), da PMR (Polícia Militar Rodoviária), apreendeu na noite da última segunda-feira, 12 de fevereiro, uma carga de entorpecente que estava sendo transportada em um veículo, pela MS-386.

Os agentes realizavam abordagem para fiscalização de trânsito pela MS-386, por volta das 20h45, quando deram ordem de parada a um veículo Hyundai/HB20. O condutor ao avistar os policiais deu sinal de parada, porém não obedeceu, sendo necessário acompanhamento tático para abordagem.

A equipe TOR com apoio de uma equipe da 14ª CIPM – Mundo Novo, realizou a abordagem ao veículo e o condutor fugiu em direção à vegetação local. No interior do veículo, foram localizados vários tabletes de maconha, que posteriormente totalizou 191 quilos do entorpecente.

O veículo e o entorpecente foram encaminhados à delegacia. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 482.000,00.