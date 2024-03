Traficante com veículo abarrotado de drogas tenta fugir do DOF mas é preso

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na noite de sexta-feira (22), na MS-295, um homem de 34 anos por tráfico de drogas. Ele conduzia um VW Gol prata carregado com 154,5 quilos de maconha.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo e preventivo pela rodovia, área rural do município de Iguatemi, quando visualizaram o condutor do Gol, com placas afixadas de Belo Horizonte/MG, em alta velocidade. Mesmo com os sinais sonoros e luminosos, o homem não parou o veículo e continuou por cerca de mais três quilômetros, até ser alcançado e abordado.

O homem disse que reside em Florianópolis/SC e que foi contratado por um desconhecido para vir até Coronel Sapucaia pegar a droga e retornar à cidade de origem. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Iguatemi, juntamente com o homem, o veículo e a maconha. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 366,5 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.