Sistema Comércio MS realiza evento com presença de economista da CNC e especialista em varejo

O Senac MS, a Fecomércio-MS e o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG) realizam no dia 02 de março o evento “GPS de Mercado: cenários e tendências para o seu negócio”, voltado para empresários e gestores do Estado. A programação inicia às 8h e o local escolhido foi o Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

O evento contará com a presença do economista e diretor de Economia e Inovação da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Guilherme Mercês, que vai falar sobre economia, mercado global, nacional e regional. E do especialista em varejo e tecnologia, Caio Camargo. Ele vai abordar o tema do varejo e as tendências do segmento vistas na NRF Retail’s Big Show, realizada no mês de janeiro, em Nova York (EUA). Ele foi um dos guias especialistas que acompanhou o grupo do Sistema Comércio de MS na Missão Técnica – NRF 2023.

“É mais uma oportunidade que o Sistema Comércio MS disponibiliza para todos aqueles que queiram se atualizar sobre as tendências mundiais para o seu negócio, aproximando ainda mais esse empresário do mercado e das tecnologias, servindo de inspiração e transformação. E contando com a presença de grandes nomes, como o Caio Camargo, que possui uma vasta experiência no segmento do varejo, e o economista Guilherme Mercês, que vai destacar a importância de entender a situação do mercado, a nossa economia atual, para qualquer negócio”, afirma o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

O presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, destaca a importância dos temas abordados, para ajudar os empresários. “Temas muito relevantes e atuais, que vão agregar conhecimentos essenciais para que os empresários possam avaliar e melhorar os seus negócios, com referência do que está sendo discutido no mundo todo e as principais tendências que chegam ao mercado”, diz.

O evento contará ainda com uma roda de conversa, com mediação do jornalista Ogg Ibrahim, e espaço para networking entre os empresários. O valor para participação é de R$ 50,00 e as inscrições são feitas pelo Sympla, no http://bit.ly/gpsdemercado.

Mais informações no site: www.ms.senac.br, pelo telefone (67) 3312-6260 ou pelo WhatsApp, no https://bit.ly/whatssenac.