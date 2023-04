Senai aponta benefícios de investir em energia solar com isenção fiscal para placas fotovoltaicas

A manutenção da isenção fiscal para placas fotovoltaicas, além do recorde na geração de energia solar em 2022, aponta para o cenário favorável de investimentos na tecnologia. Na avaliação do engenheiro eletricista e consultor do Senai Empresa, Sebastião Dussel, a medida torna o serviço mais acessível e o mantém como uma das melhores alternativas para quem quer reduzir os custos com energia.

Decreto publicado no final de março, no Diário Oficial da União, incluiu as placas fotovoltaicas no programa de isenção fiscal para semicondutores. Criado em 2007, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis) zera quatro tributos – IPI (Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados), PIS (Programa de Integração Social) e Confis (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) – sobre a produção de chips e de semicondutores. Neste ano, o governo abrirá mão de arrecadar R$ 600 milhões.

Dussel explica que a medida vigorou até o início de 2022, sendo reeditada neste ano para garantir a isenção.

Segundo o especialista, o principal benefício produzido pelo decreto é justamente a redução de custo para implantar usinas de energia solar, permitindo o acesso a um número maior de empresas e cidadãos que optarem pelo investimento.

“Desta forma, eles sentem no bolso o valor da redução da fatura de energia elétrica, possibilitando usar essa economia para fazer outros investimentos ou realizar compras, permitindo girar a economia local”, destacou.

As pessoas e empresas que tem interesse em adotar o serviço podem contar com o acompanhamento do Senai. As equipes estão preparadas para fazer estudos de atividade financeira do investimento, elaborar e aprovar seu projeto na Energisa e acompanhar a implantação do sistema para garantir a adequada execução do serviço para maximizar a geração solar de energia elétrica.

Simulador do Senai mostra quanto dá para economizar com energia solar

Faça uma simulação e descubra quanto pode ser economizado com a implantação de um sistema de geração de energia solar por meio do Simulador Senai (http://www.simuladorsenai.com.br/).

Basta informar dados simples, como valor médio da fatura e a finalidade da instalação (residencial, comercial, industrial ou rural). O cálculo da economia sai na hora.

Serviço – Mais informações sobre energia fotovoltaica pelos telefones (67) 3311-8533 e (67) 3311-8538. A sede do Senai Empresa fica na rua Pimenta Bueno, 260, bairro Amambaí, em Campo Grande (MS).