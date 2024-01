Secretaria de Saúde de Caarapó intensifica ações contra a dengue

A Secretaria Municipal de Saúde de Caarapó está intensificando suas ações contra a dengue com uma estratégia inovadora. Em parceria com a Fiocruz, a Fundação Getúlio Vargas e o apoio da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul, a cidade está adotando as OVITRAMPAS – armadilhas especiais que coletam ovos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, permitindo identificar as áreas com maior proliferação.

Os dados coletados pelas OVITRAMPAS são inseridos em um aplicativo, gerando um mapa que indica as regiões com maior número de ovos. A Secretaria Municipal de Saúde pode, assim, direcionar seus agentes de controle de endemias e agentes comunitários de saúde para atuarem de forma mais eficaz nas áreas identificadas, concentrando esforços nesses locais.

Além da tecnologia, Caarapó está se preparando para vacinar a população contra a dengue. Assim que o Ministério da Saúde definir os grupos prioritários e distribuir as doses, a cidade estará pronta para imunizar 100% dos grupos determinados.

A Secretaria de Saúde destaca que, em 2023, Caarapó teve 1.881 casos suspeitos de dengue. Destes, 977 foram confirmados por exames laboratoriais. Apesar do número alto, o município não registrou nenhuma morte por dengue. Isso mostra que os serviços de saúde estão agindo de forma eficaz no tratamento dos pacientes. Também foram confirmados três casos de zika e outros cinco de chikungunya, doenças que geram preocupações devido às sequelas que os pacientes podem apresentar após a infecção pelos vírus.

Em 2024, já são 21 suspeitos notificados, doa quais são 8 positivos, 6 negativos e 7 aguardando resultado dos exames.

A responsabilidade de todos em relação aos imóveis e terrenos baldios

A população tem um papel crucial no combate à dengue. Manter os imóveis sempre limpos é essencial. Evite o acúmulo de água em recipientes como vasos, pneus e garrafas. Terrenos baldios sujos e com matagal são focos potenciais para a proliferação do mosquito. Certifique-se de que essas áreas estejam limpas para evitar a reprodução do Aedes aegypti.

Sintomas e procura por ajuda

Os sintomas da dengue, como febre alta, dores no corpo e manchas vermelhas na pele, exigem atenção imediata. Ao apresentar esses sinais, busque uma unidade de saúde o quanto antes.

Medidas de combate ao mosquito:

Elimine água parada em vasos, pneus, garrafas e outros recipientes. Mantenha piscinas sempre limpas e tratadas. Utilize areia nos pratos das plantas para evitar acúmulo de água. Tampe caixas d’água, tonéis e latões. Mantenha lixeiras devidamente fechadas.

A dengue é uma doença séria, mas, com a colaboração de todos, é possível combatê-la de maneira eficaz. Preserve sua saúde e a saúde da comunidade!