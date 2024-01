Após estrear com vitória, DAC perde para o Aquidauanense no segundo jogo pelo Sul-Mato-Grossense

Bruno Chaves, no primeiro tempo, fez o único gol da partida no Estádio Noroeste

O Dourados AC fez a segunda partida no Campeonato Sul-Mato-Grossense, mas, desta vez, não deu sorte. Nesta quarta-feira (24), o DAC visitou o Aquidauanense FC e foi batido por 1 a 0, gol marcado por Bruno Chaves no primeiro tempo.

Na outra partida do Grupo B, o Corumbaense FC, de virada, bateu o Novo FC por 2 a 1, enquanto o Ivinhema FC folgou na rodada. Com os resultados, Ivinhema, Dourados, Aquidauanense e Corumbaense somam três pontos, enquanto o Novo não pontuou nos dois jogos que disputou.

O Aquidauanense volta a campo no próximo domingo (28), às 15h, em Sidrolândia, contra o Novo FC. Já o DAC folga na terceira rodada e joga apenas no dia 4 de fevereiro, também contra o Novo, no Estádio Douradão.

Gol

O Estádio Mário Pinto, liberado no dia anterior à partida, recebeu um bom público para o confronto e comemorou o único gol do jogo, marcado aos 27 minutos do primeiro tempo. Após boa troca de passes pela esquerda, Elvis rolou para Gabriel Ataliba que, depois, deu passe na conta para chegada Bruno Chaves. O atacante bateu no canto esquerdo alto de Léo Lopes, sem chances para o goleiro. No fim do primeiro tempo, o DAC ficou em vantagem numérica com a expulsão de Gabriel.

No segundo tempo, mesmo com um jogador a mais, o time douradense, sentindo a dificuldade do gramado irregular, não conseguia dar sequência na troca de passes e só incomodava o goleiro adversário em jogadas de bola parada, quando teve as melhores chances de empate, mas sem sucesso. O Azulão tentava sair apenas no contra-ataque e teve o trabalho de segurar o resultado facilitada no fim com a expulsão de Mutuca, aos 40 minutos, garantindo a vantagem de 1 a 0.

Outro Jogo

Operário FC 2 x 0 Coxim AC