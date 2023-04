São Paulo vence Ituano por 1 a 0 e se classifica para as oitavas da Copa do Brasil

Gol foi marcado por Wellington Rato, aos 19 minutos do segundo tempo

A chegada de Dorival Junior fez bem ao São Paulo. O Tricolor venceu na noite desta terça-feira o Ituano por 1 a 0 e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Segundo a Gazeta Esportiva, o gol foi marcado por Wellington Rato, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, dando a classificação para a próxima fase após o empate sem gols no jogo de ida, no Morumbi.

A partida desta terça-feira foi marcada pela ótima atuação de Jefferson Paulino, goleiro do Ituano que protagonizou diversas boas defesas ao longo da partida, mas não conseguiu evitar o gol de Wellington Rato logo após entrar em campo na vaga de Gabriel Neves.

O São Paulo agora aguarda o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, com data e horário ainda a serem definidos pela CBF, para descobrir quem será seu próximo adversário na competição.

O Tricolor volta a entrar em campo já no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Ituano encara o Guarani, em Campinas, na sexta, às 21h30, pela Série B.

Pressão do São Paulo no 1º tempo

O São Paulo teve um bom início de primeiro tempo, precisando de somente oito minutos para criar sua primeira oportunidade de gol com Rodrigo Nestor, que recebeu passe dentro da área, ajeitou e bateu, mas não pegou em cheio na bola, facilitando a tarefa de Jeffeson Paulino. Mais tarde foi a vez de Rafinha fazer cruzamento fechado e quase encobrir o goleiro do Ituano, que espalmou para fora.

Logo na sequência, após jogada ensaiada na cobrança de escanteio, Pablo Maia recebeu na entrada da área e soltou a bomba, exigindo grande defesa de Jefferson Paulino. Rodrigo Nestor também experimentou de longa distância, só que o goleiro do Ituano realmente estava em uma noite iluminada.

Antes do intervalo, o Tricolor teve ainda a chance derradeira de terminar o primeiro tempo em vantagem no placar. Nestor recebeu excelente passe de Gabriel Neves, ficando com a bola dominada na entrada da pequena área, porém, foi travado na hora “h” ao armar o chute.

Jefferson Paulino em noite iluminada

O goleiro do Ituano já havia sido o principal obstáculo do São Paulo no primeiro tempo e manteve a toada na etapa complementar. Logo nos primeiros minutos Jefferson Paulino protagonizou outras duas ótimas defesas para evitar o gol dos visitantes, que tentavam a todo custo assumir a frente no placar.

Logo aos três minutos, Rodrigo Nestor recebeu cruzamento no segundo pau, dominando e batendo rasteiro, mas parando no goleiro rival. Pouco depois foi a vez de Alisson bater forte de fora da área, buscando o ângulo, vendo Jefferson Paulino voar para fazer outra excelente intervenção.

São Paulo é premiado por persistência

De tanto insistir, o São Paulo, enfim, foi premiado com o gol aos 19 minutos. Pouco depois de entrar em campo, substituindo Gabriel Neves, Wellington Rato recebeu lançamento de Alisson, dominou pela direita, saiu costurando a marcação ao conduzir a bola em direção ao meio do campo e soltou o pé de fora da área, rasteiro, acertando o cantinho, sem chances para Jefferson Paulino, que se esticou todo, mas não alcançou.

Depois disso, bastou ao São Paulo administrar a vantagem, jogando no erro do Ituano, que teve de se jogar ao ataque para tentar, ao menos, empatar e levar a decisão para os pênaltis. O técnico Dorival Júnior também promoveu algumas alterações para manter a competitividade da equipe e, assim, foi presenteado em seu aniversário com a importante vitória que garantiu a classificação tricolor para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Ficha Técnica

Ituano 0 x 1 São Paulo

Local: estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data: 25 de abril de 2023, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

Gol: Wellington Rato, aos 19 do 2ºT (São Paulo)

Cartões amarelos: Person, Pacheco (Ituano); Nestor, Rafinha, Arboleda, Luciano, Michel Araújo, Luan (São Paulo)

ITUANO: Jefferson Paulino; Pacheco (Thiaguinho), Rafael Pereira (Marcel), Frazan e Jonathan Silva (Mário Sérgio); Lucas Siqueira, Marcelo Freitas, Person e Rafael Carvalheira (Neto Berola); Paulo Victor e Quirino (Rafael Silva).

Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Orejuela), Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Gabriel Neves (Wellington Rato), Pablo Maia, Nestor e Alisson (Luan); Marcos Paulo e Luciano (Michel Araújo).

Técnico: Dorival Júnior.