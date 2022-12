Sala de vacina do PAM de Dourados retoma atendimento na quarta-feira

A Prefeitura de Dourados, através da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), informa que a sala de vacina no PAM (Pronto Atendimento Médico) terá o atendimento suspenso nos dias 2 e 3 de janeiro. Na quarta-feira, dia 4, a unidade retoma o atendimento.

Segundo o gerente do Núcleo de Imunização, Edvan Marcelo Marques, a unidade funcionou até o dia 30 de dezembro e está organizando o serviço para 2023. “Em janeiro vamos atender de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, e aos sábados das 8h às 13h”, explicou.

No local são disponibilizados todos os imunizantes contra a covid-19, incluindo a Pfizer Baby, destinada às crianças de seis meses a menores de três anos. Lembrando que em Dourados a quarta dose está disponível para adultos de 35 anos ou mais. As pessoas que ainda não tomaram as doses anteriores disponíveis para a faixa-etária também podem atualizar a carteirinha vacinal.