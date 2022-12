Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, anuncia Cristiano Ronaldo como reforço

Atacante é chamado de “maior atleta do mundo” pela nova equipe

O português Cristiano Ronaldo foi anunciado como novo reforço do Al-Nassr, da Arábia Saudita, nesta sexta-feira. De acordo com a imprensa inglesa, o atacante assinou um contrato por dois anos com a nova equipe, embora deva seguir representando o clube por outros cinco anos na figura de embaixador.

– História sendo feita. Essa contratação não irá apenas inspirar nosso clube a conquistar ainda mais sucesso, mas irá inspirar nossa liga, nossa nação e as futuras gerações, meninos e meninas a serem a melhor versão de si. Bem vindo, Cristiano – disse o Al-Nassr.

Durante a Copa do Mundo, o jogador assinou sua rescisão contratual com o Manchester United e ficou livre no mercado para assinar com uma nova equipe. Aos 37 anos, o atleta deixa a Europa pela primeira vez na carreira e busca uma nova aventura no mundo árabe, onde jogará ao lado de Anderson Talisca e Luiz Gustavo.

Somando passagens por Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus, Cristiano Ronaldo soma 701 gols e é considerado um dos maiores jogadores de futebol do século XXI.

Com Lance!