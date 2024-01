Rogério Yuri viabiliza reformas no estádio da Leda

Próximo de completar 72 anos, tradicional praça esportiva de Dourados é contemplada pela administração municipal, em parceira com o vereador

O estádio Napoleão Francisco de Souza, pertencente à Leda (Liga Esportiva Douradense de Amadores), está com estrutura ultrapassada e carente de manutenção e a situação chamou a atenção do vereador Rogério Yuri (PSDB), que solicitou à administração municipal algumas melhorias na tradicional praça esportiva de Dourados.

Há tempos o “estádio da Leda” carece de melhor atenção e chegou a ser interditado, em 2017/2018, por denúncia feita ao Ministério Público. À época, com o estádio sem condições legais de funcionar pela falta de “Habite-se”, o escritório do vereador Rogério Yuri, que é arquiteto, foi procurado e, sem honorários, executou e doou os projetos necessários para a legalização e reabertura da “velha” Leda.

Este ano, por meio de uma parceria com alguns segmentos sociais, o prefeito Alan Guedes, atendendo sugestões do vereador Rogério Yuri, deu início a uma série de ações com propósito de resgatar a Leda. O estádio vai receber vários reparos para melhor acolher os torcedores e atletas, além de uma nova e moderna iluminação em LED, que vai melhorar as condições para a prática esportiva.

Para Yuri, o estádio da Leda vai além de ser um local para partidas de futebol, é um símbolo da identidade douradense. “Ao reabrirmos, reconhecemos o papel que desempenha em nossa vida diária, enriquecendo o presente e a importância cultural que o futebol desempenha em nossas vidas. O estádio, construído há décadas, representa o ponto de partida de uma jornada esportiva que influenciou a maneira como vivemos. Foi lá que as primeiras rivalidades foram forjadas, as vitórias celebradas e as derrotas superadas”, menciona Yuri.

Para o vereador, a Leda marca a história de jogadores lendários, momentos épicos e a devoção inabalável dos torcedores. “O estádio transcende seu papel como mero campo de jogo, é um epicentro cultural, onde as diferentes camadas da sociedade convergem para celebrar a diversidade que o futebol oferece; um estádio que pulsa com a energia contagiante da torcida, uma sinfonia de vozes entrelaçadas pela paixão comum pelo esporte”, completa.

A LEDA

A Liga Esportiva Douradense de Amadores foi fundada em 29 de maio de 1952, quando o então prefeito Napoleão Francisco de Souza doou o terreno para a construção do estádio, que depois recebeu o nome do ex-prefeito. Seis décadas depois, a Liga tenta sobreviver com poucas competições esportivas que consegue organizar e, sem receita, não tem feito a manutenção que o estádio necessita.

O Estádio Napoleão Francisco de Souza tem área de 28 mil metros quadrados, no centro de Dourados, no início da Avenida Weimar Gonçalves Torres. Em 2014, por pouco o estádio não foi demolido, para a construção de prédios com a proposta de troca da área por um novo complexo esportivo. A proposta gerou muita polêmica e insatisfação dos douradenses, o que levou a empresa interessada no local a desistir da ideia.

Atualmente a Leda se mantém organizando o “Amadorzão”, campeonato anual que, em março, abre a 20ª edição. Também abriga campeonatos de categorias de base, além de competições de base da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), eventos que geram receitas, porém insuficientes para a manutenção que o estádio necessita.