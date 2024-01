UEMS Paranaíba: Inscrições prorrogadas para Pós-Graduação em Direitos Humanos

A Coordenação do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Direitos Humanos, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade de Paranaíba, por delegação de competência pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), torna público o edital de prorrogação das inscrições para seleção de alunos regulares para ingresso no primeiro semestre do ano de 2024. O curso possui 20 vagas com políticas de ações afirmativas.

As inscrições deverão ser realizadas por meio eletrônico até 08 de fevereiro de 2024 às 10 horas (horário de MS). Ou ainda de forma presencial ou por procuração simples na secretaria da unidade, situada na Rua Vereador João Rodrigues de Melo s/n, (em frente ao espelho D’água), Jardim Santa Mônica, Paranaíba-MS, até 08 de fevereiro de 2024, às 16h (horário de MS). Lembrando que não será recebida a inscrição via correio EBCT.

Poderão inscrever-se no Curso graduados/as em Direito ou Ciências Jurídicas e Sociais, e graduados/as em Ciências Humanas e Sociais. Todas as informações necessárias, tais como documentação exigida, valor da inscrição, como gerar o boleto bancário e isenções constam no edital.

Direitos Humanos

Referência na região, o curso de Pós-Graduação lato sensu em Direitos Humanos, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) possibilita a formação de Especialistas em Direitos Humanos visando a formação continuada e complementar acadêmica, de modo a atualizar, incorporar competências técnicas e desenvolver novos perfis profissionais, com vistas ao aprimoramento da atuação no mundo do trabalho e ao atendimento de demandas por profissionais tecnicamente mais qualificados para o setor público, e, ainda, ao atendimento da demanda regional, a melhoria de práticas profissionais e cidadãs, além do fortalecimento das linhas de pesquisa: Cultura Jurídica e Direitos Sociais e, Direitos Humanos e Cidadania.

As aulas são todos os sábados, na Unidade Universitária de Paranaíba, MS. A estrutura curricular do Curso é composta por carga horária obrigatória de 360 (trezentas e sessenta) horas, distribuídas em 11 (onze) disciplinas, sendo que, 10 (dez) dessas disciplinas correspondem a 2 (dois) créditos cada uma, e 1 (uma) disciplina corresponde a 4 (quatro) créditos, equivalendo o total de 24 (vinte e quatro) créditos. Cada crédito corresponde a 15 (quinze) horas, não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o obrigatoriamente reservado para elaboração individual do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).