Rogério Yuri quer que prefeitura estenda o tapa-buracos a bairros do Grande Itália

Desde fevereiro de 2023, o vereador Rogério Yuri, do PSDB, vem fazendo gestões junto a administração municipal para a restauração da pavimentação asfáltica de vários bairros de Dourados, entre eles, o Jardim Itália, Vila Hilda, Jardim Independência e Jardim Londrina. “É uma luta que não é só nossa, é dos moradores daquela importante região da cidade, que merece melhor atenção da administração pública municipal”, justifica ele em indicação datada de 27 de fevereiro.

Rogério Yuri relata que são inúmeras as reclamações dos moradores em relação à precariedade da pavimentação asfáltica. “Os buracos possuem grandes dimensões e isso tem causado reiterados danos materiais aos veículos e dificultado sobremaneira o tráfego nas vias, com ampla ocorrência de acidentes”, menciona.

Na primeira semana de dezembro, a Prefeitura de Dourados deu início a uma operação tapa-buracos nos bairros, “necessária diante do momento crítico, onde a água das chuvas encobre os defeitos do asfalto, verdadeiras armadilhas aos motoristas”.

Arquiteto e urbanista de formação, o vereador Rogério Yuri vem, ao longo do mandato, trabalhando a importância da infraestrutura viária de todo o município, não somente no que se relaciona ao bem das comunidades, mas, também, às condições de ordem econômica, uma vez que despesas de transporte são repassadas ao consumidor final, considerando que a situação implica na implantação de novas empresas e pode inviabilizar projetos e criação de novos postos de trabalho. “Com isso, perde a população e também a arrecadação”, pontua.

O vereador reconhece, no entanto, o trabalho que a administração vem realizando e cita como exemplo os bairros Campo Dourado e BNH 4º Plano. “O prefeito Alan Guedes está, literalmente, recuperando a cidade, há muito tempo carente de manutenção das vias pavimentadas. É preciso compreender a complexidade de se manter várias frentes de trabalho e definir as verdadeiras prioridades diante de uma situação quase que calamitosa que passou o município”, diz Yuri, esperançoso de novos investimentos na infraestrutura da cidade com os recursos do Fonplata.