AMAS reelege presidente para mais dois anos de gestão

Na noite do dia 1º de dezembro, a AMAS – Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados reuniu seus associados para a eleição da diretoria biênio 2024-2025, reelegendo por unanimidade o presidente Denyson Prado.

O processo eleitoral contou com a participação do Presidente do Conselho Superior da AMAS, Edmilson Jona Verati, com o Presidente da ASMAD, Mario Sergio Miguel, o diretor da ASMAD, Aureo Francisco Akito Ikeda e do assessor jurídico da AMAS, João Luiz Rosa Marques.

Após a posse para o biênio 2024-2025, o presidente reeleito Denyson Prado, agradeceu a confiança para mais dois anos de gestão e destacou a quantidade de associados presentes, que superou as últimas eleições. “Isso mostra que o setor tem reconhecido a importância e tem participado mais, prova disso é esta sala cheia e o sucesso da SuperAMAS e dos demais eventos”.

Mario Sergio Miguel, presidente da ASMAD, parabenizou o presidente Denyson pelo primeiro mandato e disse que tem acompanhado o trabalho da entidade irmã. “Tem sido um mandato moderno, de muito trabalho e isso é bom para o associado. Desejo sucesso para o próximo biênio, como foi até agora”, pontuou.

Edmilson Jonas Verati, que presidiu a assembleia, também destacou a participação dos associados. “A sala cheia é o fortalecimento do setor, resultado do trabalho”, destacou.

Verati também parabenizou o tempo dedicado à entidade. “É muito trabalho, podemos dizer que é um trabalho gigantesco, com reuniões, participação em eventos, uma demanda alta. Mas, sem esse trabalho, a vida do supermercadista seria muito mais difícil, se não tivéssemos uma associação forte”.

Confraternização

A AMAS realizou o tradicional jantar de confraternização, reunindo os associados e suas famílias, tornando a noite ainda mais especial e fortalecendo a integração entre os membros da entidade.

Durante este momento, o presidente Denyson falou sobre os desafios, agradeceu a presença de todos os associados e familiares. E, em nome do superintendente Yuri Miranda, agradeceu a dedicação de toda a equipe AMAS.

Diretoria Biênio 2024-2025

Presidente – Denyson Prado

1º vice-presidente – Manoel Pires Filho

Vice-presidente de Desenvolvimento – Ariclenes Bento Vincentim

Vice-presidente de Expansão – Eder Luís de Oliveira

Vice-presidente de Tecnologia – Genilson Peres Sanches

Vice-presidente de pequenas e médias empresas – Pedro Ferst

Vice-presidente de grandes empresas – Luiz Humberto Pereira

Vice-presidente Patrimonial – José Chagas dos Santos

Vice-presidente de Relações com Fornecedores – Joaquim Romero Barbosa

Vice-presidente Administrativo e Financeiro – Gustavo Gonçalves

Suplente do Conselho Diretor – Cesar Luiz Maier Gaedicke

Suplente do Conselho Diretor – Luciano Reges Damasceno

Suplente do Conselho Diretor – Odelir do Prado

Suplente do Conselho Diretor – Roberto Cezar Vasconcelos dos Santos

Membro Efetivo do Conselho Fiscal – Leandro Tebet Tomé

Membro Efetivo do Conselho Fiscal – Zeony Candido Martins

Membro Efetivo do Conselho Fiscal – Ana Luzia R. Espinosa Trazzi

Suplente do Conselho Fiscal – Guilherme Defante Gomes

Suplente do Conselho Fiscal – André Ricardo da Silva

Suplente do Conselho Fiscal – Liziane Lopes Salomão Barbosa

Presidente da Comissão Feminina – Bruna Campos de Carvalho Prado

Vice-presidente da Comissão Feminina – Rosely M. Queiroz do Prado

Delegado da AMAS junto à ABRAS – Adeilton Feliciano do Prado

Presidente Membro do Conselho Superior – Edmilson Jonas Verati

Vice-Presidente Membro do Conselho Superior – Luiz Tadeu Gaedicke

Vice-Presidente Membro do Conselho Superior – Marcelo Gonçalves