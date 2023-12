Riedel garante obras de infraestrutura urbana e na malha rodoviária de Laguna Carapã

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta quinta-feira (21) com a prefeita de Laguna Carapã, Zenaide Espíndola e vereadores da cidade para reafirmar os compromissos e parceria do Estado com o município. Também garantiu investimentos importantes na infraestrutura urbana e obras nas rodovias que ligam a cidade.

A prefeita Zenaide Espindola tomou posse do cargo em 11 dezembro deste ano, em função do falecimento do então prefeito Ademar Dalbosco. Foi sua primeira visita ao governador como chefe do executivo municipal. Na sua avaliação a reunião foi produtiva, onde recebeu todo apoio para investimentos no município.

“Estamos aqui nesta agenda após o município ter perdido nosso prefeito Ademar Dalbosco. Como já tínhamos agendas pactuadas com o governador, que são demandas importantes da cidade, viemos aqui reafirmar a parceria. O governador sinalizou que vamos colher bons frutos daquilo que já tinha sido planejado anteriormente e os projetos terão continuidade”, afirmou a prefeita.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, participou do encontro e detalhou as obras que o Estado vai realizar na cidade. “Já tinham muitas demandas construídas entre o prefeito e o governador, entre elas está a praça central e o sistema de drenagem do município, no valor de R$ 10 milhões, que o governador já autorizou”.

Ele ainda citou investimentos que serão feitos na malha rodoviária, para melhorar a logística e acesso de toda região. “Temos por exemplo a MS-380 que é uma ligação que sai de Laguna (Carapã) e liga a BR-463 no sentido de Dourados. Em janeiro vai sair a licitação, investimento na ordem de R$ 70 milhões”, revelou.

Também foi autorizado a elaboração do projeto para obra na MS-280, em um trecho de 30 km, que vai ser dividida em três lotes. “Esta era uma reivindicação da prefeita e dos vereadores, que será atendida pelo Estado. Ainda temos a MS-379, que liga Laguna a Dourados, que vai fazer parte de um novo projeto para sua recuperação definitiva. A cidade vai receber boas notícias em janeiro”, concluiu Peluffo.

Além do governador, participaram da reunião os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Hélio Peluffo (Seilog), a prefeita Zenaide Espíndola e vereadores da cidade de Laguna Carapã.