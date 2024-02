Restaurante-escola do Senac recebe selo de certificação internacional por gestão sustentável

O restaurante-escola Terradaságuas, do Senac Turismo e Gastronomia em Campo Grande, conquistou a categoria Ouro da certificação internacional em sustentabilidade de empreendimentos turísticos Good Travel Seal. O restaurante alcançou o índice de 100% em oito dos dez itens avaliados, de conformidade com os critérios da Green Destinations.

O Good Travel Seal reconhece os empreendimentos turísticos que desenvolvem ações comprometidas com a gestão ambiental, responsabilidade social, saúde e segurança em suas rotinas de trabalho, dando visibilidade aos destinos comprometidos com boas práticas sustentáveis em seus modelos de gestão do turismo.

“Esse selo reafirma o compromisso do Senac com o desenvolvimento sustentável e tem direta associação com os nossos valores, de inovação, sustentabilidade, diversidade e transformação social. Também temos a missão de educar para o trabalho no setor de turismo e estamos alinhados com o desenvolvimento sustentável desse setor e seus negócios. Isso é resultado do empenho e dedicação de toda a equipe do Senac MS, do nosso comprometimento com a responsabilidade ambiental e social”, afirma o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

Para se submeter ao selo, o restaurante passou por uma avaliação criteriosa com mais de 60 quesitos, separados em 12 temas, definidos de acordo com os padrões estabelecidos pelo Conselho Global de Turismo Sustentável. Entre os critérios analisados, bem-estar social, saúde e segurança, boa empregabilidade, energia e clima, poluição e incômodo, resíduos, entre outros.

Concedida pela fundação holandesa Green Destination, a certificação é um dos frutos do Programa DEL Turismo, metodologia inspirada no modelo alemão e implementada em MS pelo Sistema Fecomércio MS, por meio do Senac, a fim de promover o turismo sustentável e fortalecer a governança municipal de destinos turísticos.