Reinaldo entrega iluminação de ponte e autoriza restauração de ruas em Aparecida do Taboado

O governador Reinaldo Azambuja entrega nesta quarta-feira (27) a restauração do sistema de iluminação ornamental e a sinalização luminosa de tráfego fluvial da ponte rodoferroviária, em Aparecida do Taboado. A travessia sobre o Rio Paraná, com 3,6 quilômetros, liga os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Além de embelezar a entrada de Aparecida do Taboado, atraindo e movimentando o turismo na região, a iluminação também oferece mais segurança aos usuários da rodovia, que faz parte de uma das principais rotas utilizadas para o escoamento da produção agrícola e industrial do País.

Reinaldo Azambuja também autoriza a restauração funcional de diversas ruas, entrega uma arena esportiva do programa MS Bom de Bola, um caminhão e uma pá carregadeira.

Serviço – A cerimônia de entrega será às 15 horas, na Rua São Paulo, em frente à praça São Jerônimo, no centro.