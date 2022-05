Estudantes do Ensino Médio têm até esta sexta para se inscrever em bolsa da UFGD

Estudantes do Ensino Médio podem receber bolsa de R$100 mensais para colaborar com professores da UFGD, realizando atividades de pesquisa científica e tecnológica, em diversas áreas de conhecimento. A universidade está com inscrições abertas para o PIBIC-EM até esta sexta-feira, dia 29/04.

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio é financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC-EM/CNPq). O objetivo do programa é despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes do ensino médio e profissional da rede pública.

Os estudantes que recebem bolsa PIBIC-EM não apenas recebem esse apoio financeiro, mas ganham a oportunidade de conhecer a universidade e obter instrução na área de pesquisa. A UFGD recebe, no PIBIC-EM, estudantes de ensino Médio de Dourados, Itaporã, Douradina, Maracaju, Rio Brilhante, Ponta Porã, Laguna Carapã, Caarapó, Fátima do Sul e Deodápolis.

Para se inscrever, os estudantes devem enviar por e-mail uma lista de seis documentos: a ficha de inscrição preenchida e assinada, uma cópia do RG, uma cópia do CPF, uma cópia do histórico escolar ou do boletim escolar de 2021, comprovante de matrícula de 2022, e comprovante de vacinação. A documentação deve ser enviada no e-mail: inic@ufgd.edu.br, aos cuidados do servidor Josivan Matos. O edital e a ficha de inscrição do aluno estão disponíveis no https://editais.ufgd.edu.br/processo/18/processo.