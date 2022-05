Psicóloga Rosimeire é homenageada por vereador Juscelino Cabral

A psicóloga Rosemeire Pereira Souza Martins foi homenageada durante a 11ª sessão ordinária pela Câmara Municipal na noite desta segunda-feira (18). Rosimeire recebeu o Diploma de “Honra ao Mérito”. A indicação da honraria partiu do vereador Juscelino Cabral (PSDB).

O título se deve aos muitos trabalhos prestados à comunidade de Dourados e região. “Esse reconhecimento também se dá pelas atividades desenvolvidas nos quase 30 anos de profissão, sempre envolvida em trabalhos junto à comunidade, visando resgatar a dignidade humana a partir da escuta, do aconselhamento, dos encaminhamentos, enfim, de uma contribuição efetiva do bem-estar do outro”, pontua Juscelino.

Entre as ações realizadas pela profissional, além de ser mestre em Ciência da Saúde pela UnB, já atuou como psicóloga escolar, professora no Magistério e CEFAM, radialista, técnica da APAE, ex-conselheira do CRP/14, professora universitária no Brasil e no Paraguai, na graduação e pós-graduação presencial, semipresencial e a distância, no curso de Psicologia e áreas afins, tais como pedagogia, hotelaria e turismo, odontologia, comunicação social, biomedicina, fisioterapia, administração de empresas, gestão imobiliária, ciências contábeis, nutrição, publicidade e marketing, entre outros.

“É uma satisfação poder homenagear pessoas que contribuíram e ainda contribuem com nosso município por meio dos seus trabalhos ou ações, assim como a Rosimeire. Através dessa homenagem estamos prestando reconhecimento a quem muito fez e segue fazendo a nossa querida cidade”, comentou o vereador.