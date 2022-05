Etapa nacional da Copa Mundo do Futsal começa neste domingo em Dourados

Inicia no próximo domingo 24, a etapa nacional da Copa Mundo do Futsal Sub-21. A maior competição de clubes da categoria será disputada de 24 de abril a 1º de maio, no Ginásio da Unigran em Dourados (MS). As três melhores equipes avançam para fase mundial, de 10 a 15 de maio, em Paranaguá (PR). Os jogos serão transmitidos pelo canal do Youtube do craque Falcão, pelo canal do Youtube do Mundo do Futsal e as finais pelo canal por assinatura SporTV.

Na Etapa Nacional, as 15 equipes foram divididas em três chaves, contendo cinco times em cada. Seguindo o regulamento da competição, as equipes jogarão entre si, em turno único e dentro das respectivas chaves, e os dois melhores de cada grupo, além dos dois melhores terceiros colocados, avançam aos playoffs Quartas de Final. O sistema mata-mata segue para semifinal e final.

O grupo A é formado por Juventude AG (MS), Corinthians (SP), Pato Futsal (PR), Joinville / Krona (SC) e Marechal Futsal (PR).

Já a chave B é composta por São Paulo (SP), Acel / Chopinzinho (PR), ACBF (RS), Minas Futsal (MG) e Santo André / Intelli (SP).

O grupo C conta com Magnus Futsal (SP), Vasco da Gama (RJ), Foz Cataratas (PR), São José dos Pinhais (PR) e Jaraguá Futsal (SC).

Confira os confrontos da primeira fase:

Dia 24 de abril – Domingo

10h – Acel / Chopinzinho (PR) x Santo André / Intelli (SP)

12h – São José dos Pinhais (PR) x Vasco da Gama (RJ)

14h – São Paulo (SP) x ACBF (RS)

16h – Marechal Futsal (PR) x Joinville (SC)

18h – Foz Cataratas (PR) x Jaraguá Futsal (SC)

20h – Corinthians (SP) x Juventude AG (MS)

Dia 25 de abril – Segunda-feira

10h – São José dos Pinhais (PR) x Foz Cataratas (PR)

12h – Acel / Chopinzinho (PR) x São Paulo (SP)

14h – Pato Futsal (PR) x Joinville (SC)

16h – Corinthians (SP) x Marechal Futsal (PR)

18h – Magnus (SP) x Jaraguá Futsal (SC)

20h – Minas Futsal (MG) x ACBF (RS)

Dia 26 de abril – Terça-feira

10h – Jaraguá Futsal (SC) x São José dos Pinhais (PR)

12h – Santo André / Intelli (SP) x Minas Futsal (MG)

14h – ACBF (RS) x Acel / Chopinzinho (PR)

16h – Vasco da Gama (RJ) x Magnus Futsal (SP)

18h – Joinville (SC) x Corinthians (SP)

20h – Juventude AG (MS) x Pato Futsal (PR)

Dia 27 de abril – Quarta-feira

10h – ACBF (RS) x Santo André / Intelli (SP)

12h – Jaraguá Futsal (SC) x Vasco da Gama (RJ)

14h – Marechal Futsal (PR) x Pato Futsal (PR)

16h – São Paulo (SP) x Minas Futsal (MG)

18h – Foz Cataratas (PR) x Magnus Futsal (SP)

20h – Joinville (SC) x Juventude AG (MS)

Dia 28 de abril – Quinta-feira

10h – Minas Futsal (MG) x Acel / Chopinzinho (PR)

12h – Vasco da Gama (RJ) x Foz Cataratas (PR)

14h – Santo André / Intelli (SP) x São Paulo (SP)

16h – Magnus Futsal (SP) x São José dos Pinhais (PR)

18h – Pato Futsal (PR) x Corinthians (SP)

20h – Juventude AG (MS) x Marechal Futsal (PR)