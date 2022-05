Programa Del Turismo realiza capacitação de agentes em municípios participantes

Participantes do programa Del Turismo em Mato Grosso do Sul, os municípios de Pedro Gomes e Corguinho passaram por capacitação nos últimos meses. Nessa nova etapa, os representantes dos conselhos municipais de turismo receberam treinamento sobre o papel do Conselho e suas principais ações na cadeia produtiva do turismo. Em MS, o programa teve início com esses dois municípios e conta com apoio da Fecomércio MS, Senac MS e da Fundação de Turismo do Estado.

“Essa é uma etapa muito importante para o programa, porque o Conselho Municipal é o órgão consultivo e deliberativo do município quando se trata do turismo. É ali que as demandas do turismo chegam e que são dados encaminhamentos para a resolução dos problemas. E, por isso, é muito importante que essas pessoas envolvidas tenham pleno conhecimento da importância do seu papel”, explica a consultora de Turismo do Senac MS, Camila Fernandes, que esteve acompanhada dos consultores do Del Turismo no Senac Rio Grande do Norte.

Durante a capacitação, foram elaborados os mapas estratégicos do turismo para os municípios, nas ações dos próximos cinco anos. “Esse planejamento a longo prazo é muito importante para a efetivação dos projetos na área, envolvendo todo o trade turístico da região e a formação das câmaras técnicas, que vão aprofundar a discussão sobre temas mais específicos envolvendo o turismo”, explica a consultora do Senac MS.

O programa – O Del Turismo tem como objetivo fortalecer a economia local nos municípios, por meio da cooperação entre poder público, trade turístico local e sociedade civil. Os trabalhos são focados no planejamento e na implementação de estratégias que atendam as demandas específicas de cada destino.

Entre as ações previstas, um dos destaques é a consagração dos municípios participantes com a certificação internacional de “Destino Verde”, concedida pela fundação holandesa Green Destination. Parceiro estratégico no projeto, a Green Destination examina os municípios no que diz respeito à sua adequação para certificação internacional como um destino sustentável.