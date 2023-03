Professores da UFGD publicam capítulo em livro internacional sobre poluição luminosa

Nanotecnologia. Nanodispositivos. Nanomateriais. Poluição luminosa. Na UFGD, professores da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologias (FACET) não apenas desenvolvem pesquisas sobre esses temas, completamente desconhecidos para muitas pessoas, como figuram entre os autores de um capítulo da obra internacional Nanotechnology for Light Pollution Reduction – Nanotecnologia para a Redução da Poluição Luminosa – organizada pelo docente da Universidade Estadual de Pittsburg (EUA), Ram K. Gupta, e pelo editor-chefe do Kenkyu Journal of Nanotechnology & Nanoscience – importante publicação da área –, Tuan Anh Nguyen.

Em outras palavras, a nanotecnologia é a ciência que se dedica ao estudo da manipulação em escala atômica e molecular, ou seja, em escala microscópica. São atividades ou mecanismos que atuam em dimensão nanométrica – um nanômetro é a bilionésima parte de um metro. Por sua vez, a poluição luminosa é um fenômeno causado pelo excesso de iluminação artificial, que interfere em ecossistemas e na pesquisa astronômica, acarreta problemas de saúde e ainda desperdiça energia. E ela pode ser combatida justamente com o emprego da nanotecnologia.

O capítulo Photonic Nanodevices and Technologies Against Light Pollution – Nanodispositivos Fotônicos e Tecnologias contra a Poluição Luminosa –, assinado pelos pesquisadores brasileiros, destaca dois tipos principais de nanodispositvos fotônicos que podem ser usados contra a poluição luminosa: as fontes de luz – em especial as lâmpadas de LED, eficientes, duráveis e econômicas – e os fotodetectores – como fotorresistores, fotodiodos e fototransistores. Os autores tratam dos princípios de funcionamento e dos avanços dos nanomateriais em questão, além do valor de mercado atual e potencial da fotônica e da emergência de cidades inteligentes.

Assinam o capítulo os professores Tiago Sequinel e Eduardo José de Arruda, do curso de Química da FACET/UFGD, Glenda Biasotto Porzani, docente visitante na FACET, e Luiz Fernando Gorup, que já atuou como professor visitante na UFGD e realiza pesquisas no Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Também são autores do trabalho Elisangela Pacheco da Silva, Elizângela Hafemann, Ederson Dias Pereira, Sidney A. Lourenço, Edvani Muniz, Rafael Silva e Vanessa Hafemann Fragal.

O livro foi lançado pela editora Routledge e está disponível para aquisição AQUI.