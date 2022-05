Procon de Dourados divulga pesquisa com preços de flores para o Dia das Mães

Levantamento foi feito em sete estabelecimentos e variação chega a 133%

A Prefeitura Municipal de Dourados, através do Procon de Dourados (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Dourados), realizou no dia 4 de maio pesquisa de preços do valor das flores para o Dia das Mães. Foram pesquisados preços de 15 itens em sete estabelecimentos. Em comparação à pesquisa realizada no mesmo período de 2021, houve aumento de preços de 27,35%.

Os produtos com maior variação entre os itens pesquisados foram a begônia com 133,33%, a orquídea, 100% e o buquê de rosas com seis unidades, 100%, entre os estabelecimentos pesquisados com o menor e maior preço encontrados. Dos 15 itens pesquisados, apenas cinco foram encontrados em todas as lojas visitadas, dentre os quais verificou-se uma variação de 68,79%, entre o menor e maior preço.

De acordo com o diretor administrativo do Procon, Antônio Marcos Marques, é importante que se visite mais de um estabelecimento para compra de flores e, caso o consumidor siga a pesquisa, poderá pagar muito menos. “É sempre recomendável pesquisar preço, tipo da flor e do arranjo antes de escolher, pois dependendo do material utilizado o preço poderá ter alterações consideráveis”, explica.

Antes de finalizar a compra é preciso verificar informações que acrescentam valor, como o frete, caso seja solicitado a entrega. “Tudo deve ser feito por escrito: tipo de flores ou arranjo, horário, local e mensagem. Além disso, é preciso solicitar a confirmação da entrega e exigir a nota fiscal ou recibo”, aponta o diretor administrativo do Procon de Dourados.

Qualquer dúvida, o telefone disponível é 151 ou 3411-7792 ou envie mensagem para o e-mail: procon@dourados.ms.gov.br

Confira aqui a pesquisa completa.