PRF prende traficante com mais de uma tonelada de maconha em caminhonete roubada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1,1 tonelada de maconha, recuperou uma caminhonete e prendeu o homem que transportava a droga, por volta do meio-dia, desta quinta-feira (05), em Campo Grande/MS.

A equipe de policiais rodoviários federais deu ordem de parada, no km 369 da BR-060, ao veículo Ford Ranger, de placas de Campo Grande, conduzido por um homem. O condutor, no entanto, não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, em alta velocidade.

Após cerca de 2km de acompanhamento tático realizado pelos policiais, o suspeito parou o veículo no acostamento, sendo possível a abordagem e identificação.

No veículo, foram localizados diversos tabletes de maconha, que totalizaram, após pesagem, em 1.129 Kg. O condutor, de 31 anos, já possuía passagens por tráfico de drogas e disse aos policiais que faria o transporte do ilícito de Sidrolândia/MS até Campo Grande/MS e para isso receberia a quantia de dez mil reais.

Os PRFs constataram ainda que o veículo usado no transporte da droga possuía placas falsas, sendo as originais de Belém/PA e registro de roubo/furto, no Estado do Ceará, desde janeiro de 2022.

Veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil (DENAR/PCMS) e o envolvido conduzido ao Centro Especializado de Polícia Integrada (CEPOL) em Campo Grande.