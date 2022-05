Mauricio Lemes pede troca de aparelhos de ar condicionado da Central do Cidadão

O vereador Mauricio Lemes (PSB) encaminhou para a prefeitura uma solicitação da troca dos aparelhos de ar condicionado da Central do Cidadão, que concentra inúmeros tipos de atendimento à população.

Direcionado ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópia para o secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica, Wellington Henrique Rocha de Lima, o pedido justifica que os aparelhos precisam estar em plenas condições de uso para conforto de quem procura atendimento e também quem trabalha no local.

“É indispensável para amenizar os desconfortos causados pelo calor. Porém, ao mesmo tempo em que garante bem-estar, sem a devida manutenção e higienização, pode ser a causa de problemas de saúde, principalmente para quem tem quadro alérgico e rinite”, destaca o vereador.

Essa indicação foi apresentada na 13ª Sessão Ordinária deste ano, junto de outras três demandas também levadas até ao gabinete e ao mandato de Mauricio por moradores da cidade.

Foram encaminhadas indicações ao prefeito, ao secretário de Governo e também ao secretário municipal de Serviços Urbanos, Romualdo Diniz, para realização de serviços de tapa buracos na Avenida José Roberto Teixeira, em toda sua extensão e na Rua Clóvis Cerzósimo de Souza, também em toda sua extensão.

Na Avenida José Roberto Teixeira, o fluxo é grande e a via está cheia de buracos, em alguns pontos a rua fica mais estreita e o risco de acidentes devido às deformidades no asfalto aumenta.

Já na Rua Clóvis Cerzósimo de Souza, o asfalto também está deteriorado, por causa do alto fluxo de veículos e acúmulo de águas pluviais. Por isso, necessita de reparos para melhorar as condições de tráfego e garantir segurança e tranquilidade aos que transitam diariamente pela via.

Mauricio apresentou também outra indicação direcionada aos referidos secretários municipais e ao prefeito, para colocação da grade de proteção do bueiro na Rua Vanilton Finamore, entre as Avenidas Weimar Gonçalves Torres e Marcelino Pires.

“O bueiro está desprotegido, podendo levar a acidentes com a população, principalmente crianças e idosos. Solicito com urgência a realização deste pedido, para garantir segurança a quem transita por ali”.