PRF prende dois com mais de 20 kg de pasta base de cocaína em veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 22,8 Kg de pasta base de cocaína e prendeu 2 homens, na sexta-feira (21), em Água Clara/MS.

A apreensão aconteceu após a abordagem do veículo I Renault Fluence, ocupado por dois homens, no km 141 da BR-262. No veículo, foram localizados os tabletes de pasta base de cocaína, em um compartimento oculto.

Os envolvidos disseram que levariam o veículo com a droga de Corumbá/MS até Juiz de Fora/MG, pela quantia de três mil reais cada um.

Os envolvidos, o veículo e a droga foram encaminhados par a Polícia Civil local.