Cuca não imaginava tamanha repercussão negativa em chegada ao Corinthians

Repercussão negativa é por conta da condenação de Cuca por atentado ao pudor com uso de violência contra uma menor de idade em 1987, quando defendia o Grêmio

Cuca não esperava que sua chegada ao Corinthians fosse haver tamanha repercussão negativa, e o treinador está bastante chateado.

Segundo o LANCE!, isso está acontecendo por conta da sua condenação por atentado ao pudor com uso de violência contra uma garota de 13 anos na década de 80, na Suíça, quando ainda era jogador e defendia o Grêmio em uma excursão pela Europa.

Em conversas com a direção corintiana após a derrota para o Goiás na sua estreia pelo clube alvinegro, o profissional se mostrou desconfortável com a situação que está vivendo, disse que quer focar no trabalho para ganhar a torcida, mas voltou a deixar o seu futuro nas mãos dos responsáveis pelo departamento de futebol.

Cuca já tinha vivido um ambiente de pressão pelo mesmo motivo no qual é pressionado no Timão, na sua segunda passagem pelo Atlético-MG, em 2021, mas tem sentido que no Corinthians a cobrança é muito maior até mesmo se ele conseguir bons resultados, o que aconteceu no Galo, onde ele conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil, o que amenizou as críticas por conta do ocorrido há três décadas e meia.

O treinador entende que nada mais que ele justificar em relação ao episódio em Berna irá convencer quem tem criticado a sua contratação pelo Timão pelo motivo extracampo. Ele, então, tenta canalizar no trabalho a tristeza por conta do momento pessoal. Cuca sabe que tem o apoio de boa parte da Fiel, mesmo com a polêmica em que o seu nome está envolvido, e não quer perder isso com possíveis maus resultados.

A opção por escalar o Timão com o que avaliou ser a melhor versão da equipe foi pelo entendimento que o treinador tem de não ter margem para erros no seu trabalho em campo e a necessidade de iniciar a sua trajetória na equipe alvinegra com o pé direito, o que não aconteceu e aumentou ainda mais a sua chateação.

Cuca também quer ter o elenco como aliado. Diferentemente de outros trabalhos, onde o profissional chegou com uma postura mais combativa, ‘peitando’ alguns jogadores, nos primeiros dias de Corinthians ele tem apostado numa relação de menos conflito, conversando bastante com os atletas de forma individual e contando com os profissionais com quem ele já trabalhou em outras equipes, em especial Fábio Santos e Róger Guedes.