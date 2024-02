Previsão de pancadas de chuvas em regiões de MS neste domingo, diz Inmet

A previsão do tempo para este domingo (11) indica o predomínio de muitas nuvens em toda a região Centro-Oeste. As informações são do Brasil 61.

Pancadas de chuva com chance de trovoadas isoladas no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. Pode chover em Mato Grosso do Sul, exceto em Tacuru, Iguatemi, Naviraí, Amambai e Juti.

A temperatura mínima fica em torno de 18°C, em Brasília, e a máxima prevista é de 37ºC, em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.