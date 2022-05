Presidente da Rússia e secretário-geral da Onu se reunirão em Moscou

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reunirá com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, na próxima terça-feira (26), informa o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à agência Tass.

Além de se reunir com o mandatário, o líder também conversará com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.

O anúncio vem dois dias depois do porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, revelar que Guterres havia mandado cartas para Putin e para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no dia 19 de abril pedindo por reuniões nos respectivos países para debater a guerra ucraniana.

Apesar das condenações públicas do português, a ONU vem tendo pouco papel efetivo para tentar parar o conflito, já que os russos são membros permanentes do Conselho de Segurança e têm o poder de vetar resoluções mais efetivas contra si mesmos.

Guterres chegou a pedir uma trégua do conflito, iniciado em 24 de fevereiro, durante a Páscoa ortodoxa e, nesta sexta-feira, reiterou sua condenação aos ataques contra civis. Atualmente, a batalha está em um momento decisivo, com as tropas de Putin tentando separar a região do Donbass de Kiev.

Da AnsaFlash