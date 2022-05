Prefeitura inicia roçada e limpeza no prolongamento da Marcelino Pires

Equipe de dez pessoas trabalha no canteiro central e acostamento nos próximos dias

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), iniciou nesta segunda-feira (9) trabalho de roçada e limpeza no canteiro central e acostamento do prolongamento da avenida Marcelino Pires até o trevo da BR-163.

O trabalho, que começou no Monumento ao Colono com uma equipe de dez pessoas e deve ser concluído até a próxima quinta-feira (12), atende solicitação de moradores da região e vai fazer com que motoristas trafeguem pela via com maior segurança, além das pessoas que utilizam as pistas de pedestre do canteiro central para práticas esportivas, como caminhadas e corrida.

De acordo com o diretor de operações da Semsur, Cirsso Evangelista, “Vamos fazer a roçada, rastelamento e recolher todo entulho. As pessoas que utilizam o local vão se sentir mais seguras”, disse. Após a conclusão, a equipe irá para outras vias e seguir com o trabalho que deve atingir todos os bairros.