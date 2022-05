Prefeitura de Dourados revitaliza plantas dos canteiros centrais

A Prefeitura de Dourados, através da Semsur (Secretaria de Serviços Urbanos), está fazendo a revitalização dos canteiros da região central da cidade. Uma equipe tem trabalhado fazendo o plantio de mudas ornamentais como margaridinhas rasteiras, cica, dracenas e abacaxizinho roxo nas Avenidas Marcelino Pires e Joaquim Teixeira Alves , entre as ruas Toshinobu Katayama e Albino Torraca.

Além do plantio, a equipe também faz a limpeza dos canteiros. A próxima etapa da revitalização seguirá para a avenida Weimar Gonçalves Torres, com plantas mais coloridas.

Romualdo Diniz Salgado Junior, secretário da pasta, comentou que algumas das plantas foram pisoteadas por populares no canteiro do cruzamento da rua Nelson de Araújo com a Joaquim Teixeira Alves. “Nossa equipe deixou tudo organizado, as plantas em pé e sem defeitos e quando retornaram estavam quebradas e caídas, com sinais claros de pisões. Pedimos a colaboração dos douradenses para ajudar a manter o trabalho, para que possamos ver resultados logo”, pediu Diniz.