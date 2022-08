Prefeitura de Dourados realiza encontro com as gestantes para orientar sobre os desafios da amamentação

Ação faz parte da programação da campanha “Agosto Dourado: Fortalecer a Amamentação – Educando e Apoiando”

Durante todo esse mês, a Prefeitura de Dourados, por meio da Coordenação da Rede de Atenção Materno e Infantil de Dourados da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) segue com a programação da campanha “Agosto Dourado: Fortalecer a Amamentação – Educando e Apoiando”. Nesta segunda-feira (15), a equipe do NASF AP1 realizou um encontro com as gestantes e seus parceiros na Academia da Saúde da Praça Paraguaia.

“O encontro teve como objetivo reunir profissionais da Saúde, gestantes, seus companheiros e ou familiares para uma conversa sobre a importância do pré-natal, técnicas de amamentação e importância da rede de apoio familiar e profissional para o sucesso da amamentação”, destaca Mariana Faria, coordenadora da Rede de Atenção Materno e Infantil de Dourados.

A programação contou com a palestra da fonoaudióloga Simone Espinosa sobre Técnicas e dicas para o sucesso da Amamentação e como apoiar a mãe que amamenta; e também sobre cuidados no pré-natal com a enfermeira Camila Nunes, além de depoimentos e troca de experiências dos pais sobre os desafios da amamentação e sorteio de brindes.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) determinou o mês de agosto como “Agosto Dourado”, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação e a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno para a saúde da criança.