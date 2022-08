Olavo Sul pede sinalização em movimentada via de distrito

Com o objetivo de prevenir acidentes, o vereador Olavo Sul (MDB) fez indicação ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópias ao secretário municipal de Governo, Wellington Rocha, e ao governador Reinaldo Azambuja e secretarias competentes, solicitando estudos visando ao a implantação de uma rotatória ou semáforo no cruzamento da MS-276 com a Avenida Dom Bosco, no distrito de Indápolis.

Olavo Sul justifica que o trânsito de veículos naquele cruzamento é bastante intenso, principalmente por caminhões, e a sinalização, com rotatória ou semáforo, além de ordenar melhor o tráfego irá contribuir para evitar a ocorrência de acidentes, preservando a integridade física dos transeuntes, motoristas e ciclistas.