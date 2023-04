Prefeitura de Dourados inicia projeto com aulas de violão para público PCD

A música é uma arte universal que promove maior interação social, desenvolvimento motor, aumento da capacidade de aprendizagem e claro, lazer. Pensando em todos esses benefícios, a Prefeitura de Dourados, através do CCPCD (Centro de Convivência e Geração de Renda da Pessoa com Deficiência) iniciou um projeto de aulas de violão gratuitas para o público atendido pela unidade.

O projeto visa oferecer uma oportunidade única para que pessoas com deficiência possam aprender a tocar um instrumento musical e se expressar por meio da música. As aulas são ministradas pelo Valdir Amaral, através de uma parceria com a Semc (Secretaria Municipal de Cultura) e estão abertas ao público. “Hoje foi o primeiro dia, os alunos ficaram encantados e bastante eufóricos.Nessa primeira aula eles já cantaram e tocaram algumas notas”, explica a coordenadora do Centro, Marilu Fátima Silva.

O curso é oferecido ao público PCDs, todas as terças-feiras, no período matutino no Dorcelina Folador, na rua Caiuás, 955, no Jardim Esperança. Para se inscrever basta ir até o CPCD, das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.

As aulas são adaptadas para atender às necessidades individuais de cada aluno. Além disso, o programa de aulas de violão da prefeitura oferece uma oportunidade para as pessoas se conectarem com outras que compartilham de interesses semelhantes.

“O programa de aulas de violão da prefeitura é uma iniciativa incrível que demonstra o compromisso da cidade com a inclusão e a acessibilidade”, pontuou a secretária de Assistência Social, Daniela Hall.