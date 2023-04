Em Três Lagoas, público canta e dança ao som do Projeto Kzulo

Turnê “Memória e Identidade” está circulando por três cidades de Mato Grosso do Sul

Foi com muita alegria e energia que o Projeto Kzulo se apresentou no sábado (22), com a turnê “Memória e Identidade”, na Kasa do Mateus, em Três Lagoas. O público compartilhou da energia e dançou e até aprendeu a cantar as músicas autorais do grupo. A banda ainda se apresenta no dia 6 de maio pela turnê, em Nova Andradina, de forma gratuita.

Já no início do show, o público já sentiu o que estava por vir: com uma iluminação inspirada e sons de natureza, os integrantes se preparam e subiram ao palco. Daí pra frente a troca com quem os assistia foi intensa. A cada música todos dançavam e até aprendiam a cantar os refrões das músicas para acompanhá-las.

E não foram somente os jovens que dançavam ao ritmo latino do Projeto Kzulo. A funcionária pública Araceli Dias Moreira, de 52 anos, era uma das mais animadas da plateia. “Já queria conhecer a Kasa do Mateus e quando vi que iria ter uma banda de Campo Grande tocando, com ritmos diferentes e músicas autorais, resolvi comparecer junto a meu marido. Me surpreendi muito, a alegria que eles passaram foi contagiante e isso mostra que nosso Estado tem uma cultura rica e músicos muito bons”, afirmou ela enquanto curtia o show.

Já o ator Henrique Bruno Lopes, de 29 anos, que estava ofegante de tanto pular durante a apresentação, foi um momento de conexão com sua ancestralidade. “Temos que lembrar que todos somos latinos, que devemos respeitar os indígenas e todos que vivem em nossa terra e o show da banda trouxe muito isso, seja em suas letras ou nas falas dos vocalistas. Foi pura conexão”, reflete.

A banda também ficou muito feliz com o show na cidade de Três Lagoas. Essa foi a primeira vez que o grupo se apresentou na cidade que faz fronteira com São Paulo e agora já querem voltar para realizar mais shows. “Foi incrível, ver todo mundo curtindo a gente, pulando e cantando nossas músicas, isso é demais. Esperamos poder voltar para lá de novo e fazer com que nossa arte chegue a cada vez mais pessoas”, pontuou Wellington Rodrigues, mais conhecido como Nino, vocalista do Projeto Kzulo.

O show de abertura ficou por conta da cantora de samba três-lagoense Alba Lessa. “Foi uma imensa alegria poder participar desta turnê, representar minha cidade em um evento como este foi demais. É importante este diálogo entre nós, artistas sul-mato-grossenses, pois isso só engrandece nossa arte”, afirma.

Oficinas com vivências musicais agregou a quem esteve presente

Além dos shows, os músicos que integram o Projeto Kzulo ministram oficinas gratuitas nas cidades em que estão passando. São elas: gestão de projetos culturais na área musical, ministrada por Alejandro Lasso, Julián Vargas e Ricardo Lourenço, composição musical, ministrada por Lucas Rabelo, Marco Aurélio Moreira e Wellingtos Cháves, e musicalização, ritmo e percussão, ministrada por Cláudio Alves e Lana Dias.

Os participantes das oficinas ficaram muito satisfeitos com o conhecimento e a troca de experiências repassadas pelas oficinas. A ceramista Lúcia Lacerda dos Anjos, de 67 anos, era uma das mais experientes participantes. Por trabalhar com cerâmica, ela se interessou pelas oficinas para que possa mesclar seu trabalho com a música, produzindo instrumentos.

“Foi muito enriquecedor participar das três oficinas, com certeza aprendi muito, teve uma troca muito boa. Pude entender e saber um pouco mais das questões dos incentivos, que temos que nos dedicar ainda mais no nosso trabalho e entender também a parte burocrática. Isso só irá melhorar nossa comunidade e iremos fazer parte da cultura como um todo”, comentou.

A cantora Nanda Santanna também gostou bastante da oficina e ressaltou a importância de projetos como este. “Aprendi mais sobre composição musical, sobre como colocar nossas histórias, o contexto em que vivemos, entre outros itens. Projetos como este são essenciais para que possamos melhorar como artistas, além de dar cultura à sociedade, que também é primordial.

As inscrições para as oficinas de Nova Andradina, no dia 6 de maio, ainda estão abertas. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site www.projetokzulo.com/memoria-e-identidade/. Outras informações podem ser adquiridas pelo Instagram da banda @projetokzulo.

Este projeto é desenvolvido pelo Projeto Kzulo e foi contemplado pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais), promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.