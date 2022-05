Prefeitura de Dourados inclui Dia dos Leões no Calendário Oficial de Eventos do Município

Uma homenagem e reconhecimento ao Lions Club Internacional

O prefeito Alan Guedes assinou na manhã de hoje (3), o projeto de lei já aprovado pela Câmara Municipal que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município o Dia dos Leões, celebrado no dia 16 de abril.

A comemoração tem por objetivo inserir e homenagear a liderança e participação dos membros do Lions Club Internacional. “Estamos reconhecendo a importância do trabalho do Lions Club para nossa cidade. A missão principal da instituição é servir a comunidade e eles desempenham esse papel com maestria”, comentou Alan.

A assinatura da lei foi feita em reunião com a presença dos representantes do Club que comemoraram a data. “Queremos agradecer ao prefeito por todo apoio e reconhecimento, sempre contamos com a colaboração da administração pública quando precisamos. E essa data é realmente importante para nós”, concluiu Cristiane Sanches Sisto, presidente do Lions.