Olavo sul pede melhorias em estradas do distrito de Panambi

Em indicação que fez esta semana ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópias ao secretário municipal de Serviços Urbanos, Romualdo Diniz, e à Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS), o vereador Olavo Sul (MDB), solicitou a execução de serviços de patrolamento nas estradas rurais do distrito de Panambi e da Aldeia Panambizinho, além de limpeza nas caixas de contenção.

O vereador Explica que os travessões estão precisando de manutenção com urgência, pois as chuvas recentes estragaram todo o serviço que foi feito nas estradas, deixando as vias sem condições de uso e, assim, prejudicando a trafegabilidade. “Sabemos que a safra está chegando e essa é uma legítima e oportuna reivindicação dos moradores da região”, observa.

Ainda de acordo com Olavo Sul, “as estradas estavam boas com o serviço que tinha sido feito, de patrolamento e cascalhamento e limpeza nas caixas de contenção, mas com essa chuvarada acabou estragando todo o serviço, as estradas estão em péssimas condições e o serviço solicitado, se realizado com urgência, contribuirá para melhorar a qualidade de vida da população, além de que é dever do poder público propiciar essas melhorias”.